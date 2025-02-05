Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Зеленский заявил, что готов пойти на прямые переговоры с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

По его словам, он готов пойти на такие переговоры, «если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине».

«Если люди считают, что мы должны перейти на дипломатический путь, а я считаю, что мы готовы, то мы будем говорить с Путиным», – сказал украинский лидер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

28 января Путин заявил, что Зеленский является нелегитимным президентом и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией.

24 января российский лидер сказал, что РФ готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что, пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Ранее Трамп объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно.