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Украинский политолог Бондаренко услышал в словах Зеленского крик о помощи

Украинский политолог Бондаренко назвал слова Зеленского криком о помощи режиму
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Heiko Becker/Reuters

Украинский политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского о ядерном оружии и готовности отдать Соединенным Штатам ценные природные ресурсы истеричным криком о помощи киевскому режиму.

Он отметил, что «под ногами Зеленского, похоже, уходит почва», а вместе с ней — «остатки разума и самообладания».

«Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского — крик о помощи, но не для спасения Украины, а для спасения режима?» — указано в публикации.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в последнее время Зеленский все чаще выступает с «чудовищными» заявлениями, что говорит о его попадании в тупиковую ситуацию. По мнению представителя МИД РФ, такая активность и частота высказываний, которые идут вразрез с интересами Украины, являются следствием того, что он хочет сохранить свою власть любой ценой.

Накануне Зеленский заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию. До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

В России ранее назвали слова Зеленского об утрате территорий «периодом правды».

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