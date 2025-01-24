«Нам лучше встретиться». Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом и переговорам по Украине

Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. О чем еще говорил Путин — в материале «Газеты.Ru».

О контактах с Трампом

Дональд Трамп неоднократно высказывался на тему возможных переговоров с Владимиром Путиным. Российский лидер напомнил, что никогда не отказывался от контактов.

«Президент Соединенных Штатов сделал много по этому поводу заявлений. Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединенных Штатов, и не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения, и доверительные, я бы сказал», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что не может не согласиться с тем, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы президентом США на момент начала боевых действий был Трамп. По словам президента России, у республиканца в 2020 году «украли победу» на выборах.

«Он человек не только умный, он прагматичный человек. <…> Поэтому, скорее всего, действительно нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы », — отметил президент.

Он добавил, что это «прежде всего зависит от решений и выбора действующей американской администрации».

О переговорах по Украине

Владимир Путин напомнил, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Однако некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание.

«Например, действующий глава режима (президент Украины Владимир Зеленский. — «Газета.Ru»), когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?» — отметил российский лидер.

Он подчеркнул — если переговоры начать сейчас, они будут нелегитимными. Это значит, что и их результаты можно будет объявить нелегитимными.

«Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, извините за простоту выражений <…> как у нас говорят в народе, «хомячит» с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки, но выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, отменять принятый указ о запрете переговоров, не спешит. Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставить его это сделать. Думаю, что ему сделать это придется», — объяснил Владимир Путин.

Пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно, резюмировал президент. В сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Об экономике и долларе

У России и США может быть довольно много общих тем, сторонам следует найти решения по ключевым вопросам, отметил Путин. Он напомнил, что обе страны — не только одни из самых крупных производителей нефти, но и крупнейшие потребители энергоресурсов.

«А это значит, что как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены — плохо, потому что производить надо внутри страны, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны. И слишком низкие цены – тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. И здесь есть, о чем нам поговорить», — подчеркнул Путин.

«Я бы встретился немедленно». Трамп ждет разговора с Путиным Дональд Трамп хочет встретиться с Владимиром Путиным «немедленно», чтобы положить конец вооруженному... 24 января 08:49

По его словам, есть и другие вопросы в энергетической сфере, которые могут представлять взаимный интерес . Путин напомнил, что в свой первый президентский срок Трамп ввел на тот момент самое большое количество санкций против России.

«Не думаю, что это было решение, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов», — отметил глава государства.

Он добавил, что пришедший к власти в 2020-м Джо Байден «перехватил эстафетную палочку санкций» и продолжил вводить ограничения против РФ.

«Очень много решений вредных для экономики самих Соединенных Штатов. Например, подтачивание могущества самого доллара, потому что запрет России использовать доллар — а мы не отказывались от доллара, это прежняя администрация не дала нам возможность использовать доллар в качестве расчетной единицы. На мой взгляд, это решение наносит очень серьезный урон самим Соединенным Штатам», — объяснил российский лидер.

Путин усомнился в том, что Трамп, несмотря на обещания ужесточить санкции, примет решения, которые навредят США.

«Я сомневаюсь, что он будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике», — резюмировал президент России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин готов к контактам с Трампом. По словам пресс-секретаря президента, Россия ждет от администрации американского лидера сигналы к этому.