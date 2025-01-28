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Путин заявил о неспособности Зеленского отменить запрет на ведение переговоров с РФ

Путин: Зеленский не может отменить свой запрет на ведение переговоров с Россией
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава киевского режима Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Когда нынешний глава режима, так сегодня его только можно называть, подписывал этот указ (о запрете переговоров с РФ. — Прим. ред.), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный», — заявил российский лидер.

По его словам, способ отмены указа есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины. Путин отметил, что при желании любой юридический вопрос можно закрыть, однако Москва не видит такого желания. Будущие переговоры России с Украиной без отмены указа Зеленского будут нелегитимными, подчеркнул глава государства.

Он назвал незаконным продление президентом Украины своих полномочий даже в условиях военного положения, поскольку такое право есть только у Рады. Путин добавил, что в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права подписывать документы, фиксирующие договоренности в ходе переговоров.

24 января Путин сказал, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что, пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.

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