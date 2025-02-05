Трамп высказался о долгосрочном владении сектором Газа

США рассматривают вопрос долгосрочного владения сектором Газа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я вижу долгосрочную позицию владения <…> Всем, с кем я говорил, нравится идея того, что Соединенные Штаты будут владеть этим участком земли, развивать его и создавать тысячи рабочих мест», — отметил он.

По его мнению, такой шаг принесет стабильность Ближнему Востоку.

В ходе пресс-конференции Трамп подчеркнул, что «США возьмут под контроль сектор Газа». По его словам, Вашингтон будет ответственен «за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия», а также «избавится от разрушенных зданий». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Незадолго до этого президент США заявил, что сектор Газа необходимо снести, поскольку он разрушен. Глава Белого дома отметил, что на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить «хорошее жилье» для переселенцев. США не будут финансировать попытки переселения, уточнил Трамп.

В конце января глава Белого дома сообщил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах. По словам Трампа, он уже переговорил на эту тему с королем Иордании Абдаллой II и намерен затронуть ее также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Ранее арабские страны выступили против идеи Трампа переселить палестинцев из Газы.