Трамп пообещал взять сектор Газа под контроль США

США «займут» сектор Газа и «проведут там работу». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий, выровняем», — заявил американский президент.

Он подчеркнул, что при участии США в анклаве появится «безграничное количество работ и жилья для людей в регионе».

Заявление по сектору Газа было сделано Трампом после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которая прошла в Белом доме.

Перед этим Трамп предложил переселить жителей Газы в Египет и Иорданию, а сектор Газа назвал подлежащим сносу из-за его непригодности для проживания после бомбежек.

Ранее Трамп подписал указ о депортации из США иностранцев, поддерживающих Палестину.