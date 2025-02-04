Арабские страны выступили против идеи Трампа переселить палестинцев из Газы

Axios: пять арабских стран не поддержали идею переселения палестинцев из Газы

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генсек исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн Аль-Шейх выступили против предложения президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на соответствующее письмо, направленное американскому госсекретарю Марко Рубио.

В статье отмечается, что в тексте главы МИД отвергли «план по вытеснению палестинцев из сектора Газа, а вместо этого потребовали вовлечения палестинцев в процесс восстановления».

27 января Guardian писал, что союзники США осудили предложение президента страны Дональда Трампа по расселению палестинцев из сектора Газа, назвав план «этнической чисткой».

До этого Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседних странах, в частности в Египте и Иордании. Он отметил, что уже говорил по этому поводу с королем Иордании Абдаллой II.

Юристы и активисты посчитали идею Трампа опасной, незаконной и неосуществимой.

Ранее ООН выступила против насильственного перемещения палестинцев из Газы.