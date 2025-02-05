Трамп заявил о необходимости снести сектор Газа

Сектор Газа необходимо снести, поскольку он разрушен, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

«Это площадка под снос. <…> Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Глава Белого дома отметил, что на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить «хорошее жилье» для переселенцев. США не будут финансировать попытки переселения, уточнил Трамп.

В конце января президент США заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах. По словам Трампа, он уже переговорил на эту тему с королем Иордании Абдаллой II и намерен затронуть ее также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

До этого глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что Трамп оказал влияние на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в рамках работы ни Трамп, ни администрация экс-президента США Джо Байдена не принуждали Израиль принимать подобное решение против воли. По словам главы МИД, страны «работали вместе, чтобы достичь очень важной цели».

Ранее арабские страны выступили против идеи Трампа переселить палестинцев из Газы.