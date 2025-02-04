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Посол Ирана примет участие в параде Победы в Москве

Посол Ирана в РФ Джалали: приму участие в параде 9 мая в Москве
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол Ирана в России Казем Джалали примет участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время участие иранской делегации в параде пока обсуждается.

«Что касается иранских представителей на параде, то я, как посол и представитель иранского правительства, конечно, буду принимать участие», — сказал дипломат.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.

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