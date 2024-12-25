Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ

Путин: нужно стремиться к сохранению исторической правды об итогах ВОВ

Нужно стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита глав государств-участников СНГ, передает РИА Новости.

«Мы должны стремиться к сохранению памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества», — сказал он.

В октябре Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

Ранее Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ».