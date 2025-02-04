«Верните нам ядерное оружие»: Зеленский назвал условие отказа от вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский также заявил, что если Украину не хотят видеть в НАТО, ей должны передать ядерное оружие, и отметил, что Россия должна «вернуть» новые регионы, потому что целью СВО было предотвращение вступления Украины в альянс.

Ультиматум Зеленского

Президент Украины неоднократно заявлял о желании присоединиться к НАТО. Ранее о такой возможности не раз заявляли и в США, и в других странах Запада, однако дальше переговоров дело не зашло. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил — если американские власти не хотят видеть Украину в составе альянса, ей должны «вернуть» ядерное оружие .

«Поэтому сделаем так: верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы; партнеры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны», — объяснил он.

Зеленский признал — процесс вступления Украины в НАТО может затянуться на десятилетия. Украинский лидер призвал страны Запада помочь с финансированием армии страны.

По словам президента, «если Украину не возьмут в НАТО, Россия должна вернуть все территории, которые Украина потеряла».

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала Зеленского после слов о ядерном оружии.

«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий», — написала она.

По мнению Захаровой, украинский лидер в очередной раз доказал, что атомные станции для него — не источник мирной энергетики, а «грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа».

В конце января Владимир Зеленский заявлял, что Украине не следовало отдавать ядерное оружие. Он назвал это решение «абсурдным и совершенно нелогичным».

Переговоры о мире

В начале февраля Владимир Зеленский, до этого отвергавший возможность переговоров с Россией, заявил о готовности к диалогу о мирном урегулировании конфликта. По его словам, в процессе должны принимать участие украинская, американская и российская стороны, а также представители ЕС.

«[После разговора с президентом США Дональдом Трампом] мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты, Украину и Россию. Голос Евросоюза также должен быть услышан. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но чем это обернется, я не знаю», — заявил Зеленский в интервью агентству Associated Press.

Он подтвердил, что его команда поддерживает контакты с администрацией Дональда Трампа. Консультации, правда, носят общий характер, но сам украинский лидер надеется на скорую встречу с республиканцем.

В интервью Пирсу Моргану 4 февраля Зеленский заявил, что если встреча с Путиным будет единственным вариантом для достижения мира на Украине — Киев безусловно пойдет на нее.

Позиция России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не имеет права на переговоры с участием России, Украины, США и ЕС.

«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь возможную комбинацию состава участников переговоров. Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры», — отметил Песков.

Президент Владимир Путин напомнил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек.

«Когда нынешний глава режима, так сегодня его только можно называть, подписывал этот указ (о запрете переговоров с РФ. — «Газета.Ru»), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный», — объяснил российский лидер.

Он добавил, что отменить указ о запрете переговоров может председатель Рады. По словам Путина, можно решить любой юридический вопрос при наличии желания на то.

В июне прошлого года президент России заявлял, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести войска с территорий ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Путин добавил, что украинские власти также должны официально объявить об отказе от плана по вступлению в НАТО.