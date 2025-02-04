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США выходят из БАПОР

Трамп подписал указ о выходе США из БАПОР
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Shutterstock/Anas-Mohammed

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Ближневосточное агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает РИА Новости.

30 января Трамп подписал указ о депортации из США иностранцев, поддерживающих Палестину. В указе американского президента такие меры названы актом борьбы с антисемитизмом. В этот же день Израиль прекратил все контакты с БАПОР и анонсировал запрет этой организации в стране.

Закон о запрете БАПОР был принят израильским парламентом (кнессетом) 28 октября 2024 года большинством голосов. Поводом для его принятия стало обвинение организации в сотрудничестве с радикальным палестинским движением ХАМАС. Израиль утверждает, что не менее 100 радикалов числились в БАПОР и получали от него зарплату.

Ранее МИД РФ раскритиковал решение Израиля о запрете деятельности БАПОР.

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