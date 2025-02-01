МИД РФ раскритиковал решение Израиля о запрете деятельности БАПОР

Решение Израиля о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заслуживает осуждения. Об этом сообщается в заявлении в МИД РФ, опубликованном в его Telegram-канале.

«Подобные произвольные шаги, чреватые самыми тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев, вызывают глубокое разочарование и заслуживают осуждения», — отмечается в тексте.

В МИД выразили уверенность, что миссию БАПОР необходимо продлить вплоть до полного мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, предусматривающего создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

30 января Израиль прекратил все контакты с БАПОР на основании решения о запрете агентства, которое было принято израильским парламентом (кнессетом) 28 октября 2024 года большинством голосов. Поводом для принятия соответствующего закона стало обвинение организации в сотрудничестве с радикальным палестинским движением ХАМАС. Израиль утверждает, что не менее 100 радикалов числились в БАПОР и получали от него зарплату.

Решение вызвало неоднозначную реакцию мировой общественности.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал США оказать давление на Израиль в вопросе отмены запрета деятельности БАПОР. Дипломат подчеркнул, что Израиль не посмел бы столь бесцеремонно бросать вызов международному сообществу и нарушать международное право, если бы не чувствовал абсолютную и безусловную военную и экономическую поддержку Вашингтона.

Ранее глава ВОЗ предрек разрушительные последствия запрета БАПОР.