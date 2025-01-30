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Израиль разорвал все контакты с БАПОР

Глава МИД Марморштейн: Израиль с 30 января прекращает все контакты с БАПОР
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Shutterstock/Anas-Mohammed

Израиль с 30 января прекращает все контакты с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом заявил официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн в соцсети X.

«С 30 января в соответствии с израильским законодательством Израиль не будет иметь никаких контактов с БАПОР», — написал он.

По словам министра, Израиль содействует доставке гуманитарной помощи в Газу в рамках соглашения по освобождению заложников.

Марморштейн добавил, что есть много альтернативных БАПОР структур, в том числе агентства ООН и международные неправительственные организации, которые помогают доставлять гумпомощь в Газу, и их роль будет расти.

Закон о запрете БАПОР был принят израильским парламентом (кнессетом) 28 октября 2024 года большинством голосов. Поводом для его принятия стало обвинение организации в сотрудничестве с радикальным палестинским движением ХАМАС. Израиль утверждает, что не менее 100 радикалов числились в БАПОР и получали от него зарплату.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что запрет БАПОР в Израиле нарушает условия приема этой страны в ООН. Речь идет о двух резолюциях Генассамблеи ООН, которые еврейское государство обязалось исполнять: №181 — с планом раздела Палестины и №194 — о палестинских беженцах.

Ранее глава ВОЗ предрек разрушительные последствия запрета Израилем БАПОР.

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