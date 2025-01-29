В Израиле рассказали, когда в стране закроют все офисы БАПОР

Деятельность всех офисов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет полностью запрещена в Израиле в течение 48 часов. Об этом заявил официальный представитель правительства Израиля Дэвид Менцер, передает РИА Новости.

«От суверенного государства нельзя требовать, чтобы оно позволяло у себя деятельность агентства, которое финансирует его противников. Это не помощь, а прямое финансирование терроризма», — заявил спикер кабмина Израиля.

До этого сообщалось, что власти Израиля приказали БАПОР до 30 января покинуть Иерусалим.

Закон о запрете БАПОР был принят израильским парламентом (кнессетом) 28 октября 2024 года большинством голосов. Поводом для его принятия стало обвинение организации в сотрудничестве с радикальным палестинским движением ХАМАС. Израиль утверждает, что не менее 100 радикалов числились в БАПОР и получали от него зарплату.

Ранее глава ВОЗ предрек разрушительные последствия запрета БАПОР.