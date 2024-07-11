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Власти Израиля опубликовали имена 108 предполагаемых террористов ХАМАС

Bild: опубликованы имена 108 предполагаемых боевиков ХАМАС, финансируемых БАПОР

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Израиля опубликовали имена 108 предполагаемых террористов ХАМАС, которых спонсировало Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском» со ссылкой на документ.

Израиль направил письмо, в котором перечислены обвинения, руководителю БАПОР Филиппу Лаззарини. В списке указаны имена, фамилии, номера паспортов и военных удостоверений 108 предполагаемых боевиков ХАМАС, которые в то же время получают зарплату от БАПОР.

Полный список предполагаемых террористов пока что не публикуется «по соображениям секретности». При этом министерство иностранных дел Израиля призывает главу агентства «немедленно прекратить» трудоустройство террористов, так как их работа «представляет угрозу безопасности Израиля».

8 июля в ХАМАС предупредили, что действия Израиля могут обнулить переговоры.

Ранее Израиль назвал условие выхода с границы сектора Газа и Египта.

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