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Трамп подписал указ о депортации из США иностранцев, поддерживающих Палестину

NYP: США могут депортировать иностранцев, поддерживающих Палестину
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с антисемитизмом, включающий поиск и депортацию пропалестинских активистов. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на указ.

Документ получил название «Дополнительные меры по борьбе с антисемитизмом».

«Еврейские студенты столкнулись с непрекращающимся потоком дискриминации, отказом в доступе к общим зонам и помещениям кампуса, включая библиотеки и учебные классы, а также запугиванием, притеснениями, физическими угрозами и нападениями. Политика США будет заключаться в решительной борьбе с антисемитизмом», — говорится в указе.

27 января новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска. Трамп же заявил, что хочет закончить строительство стены на мексиканской границе.

До этого администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его экс-президентом США Джо Байденом.

Ранее в Белом доме объяснили, что нужно властям для депортации всех нелегалов из США.

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