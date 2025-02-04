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Глава МАГАТЭ подтвердил, что планирует приехать в Россию

РИА Новости: глава МАГАТЭ Гросси приедет с визитом в Москву на этой неделе
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что приедет с визитом в Москву на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да. Действительно, я буду в Москве на этой неделе», — заявил он.

До этого глава МАГАТЭ прибыл на Украину. Гросси отметил, что целью его визита является оценка ситуации на подстанциях. По его словам, Киевская подстанция получила значительные повреждения, однако скоро специалисты введут в эксплуатацию резервные трансформаторы.

29 января сообщалось, что руководитель МАГАТЭ намерен в начале февраля посетить Россию. По данным журналистов, в ходе визита Гросси планирует встретиться с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым по теме Запорожской атомной электростанции (АЭС). Глава агентства может посетить РФ в период с 6 по 7 февраля, но даты еще могут измениться.

Гросси также заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения.

Ранее глава МАГАТЭ раскритиковал сомнения Украины в отказе от ядерного оружия.

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