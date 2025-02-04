Глава МАГАТЭ приехал на Украину

Во вторник, 4 февраля, на Украину прибыл директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МАГАТЭ.

«Главная цель моего визита в этот раз — лично увидеть и оценить ситуацию на подстанциях в целом. В частности, на этой, мы выбрали Киевскую подстанцию из-за ее важности для функционирования энергосистемы Украины», — заявил Гросси.

По словам главы агентства, подстанция получила значительные повреждения, однако скоро специалисты введут в эксплуатацию резервные трансформаторы.

29 января сообщалось, что руководитель МАГАТЭ намерен в начале февраля посетить Россию. По данным журналистов, в ходе визита Гросси планирует встретиться с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым по теме Запорожской атомной электростанции (АЭС). Глава агентства может посетить РФ в период с 6 по 7 февраля, но даты еще могут измениться.

Ранее Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ далека от завершения.