Глава МАГАТЭ раскритиковал сомнения Украины в отказе от ядерного оружия

Гросси: в Киеве зря сомневаются в правильности своего отказа от ядерного оружия

На Украине зря сомневаются в решении отказаться от ядерного оружия после распада Советского Союза, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его цитирует РИА Новости.

«Даже на Украине были слышны дебаты по поводу мудрости отказа от ядерного оружия. Конечно, это неправильно. Я считаю, это очень хорошо, что Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия», — сказал глава агентства.

По его словам, в настоящее время в мире растет привлекательность ядерного оружия, задаются вопросы о необходимости моратория на ядерные испытания. Он выделил ситуацию с Ираном, который развивает свою ядерную программу, и отметил, что подобным желают заняться и некоторые страны — члены НАТО.

17 января Гросси заявил, что ему продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС. Как он сказал, общая ситуация в районе инфраструктурного объекта остается нестабильной.

Ранее стало известно о планах гендиректора МАГАТЭ посетить РФ и Украину.