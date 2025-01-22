Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ раскритиковал сомнения Украины в отказе от ядерного оружия

Гросси: в Киеве зря сомневаются в правильности своего отказа от ядерного оружия
close
Anna Voitenko/Reuters

На Украине зря сомневаются в решении отказаться от ядерного оружия после распада Советского Союза, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его цитирует РИА Новости.

«Даже на Украине были слышны дебаты по поводу мудрости отказа от ядерного оружия. Конечно, это неправильно. Я считаю, это очень хорошо, что Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия», — сказал глава агентства.

По его словам, в настоящее время в мире растет привлекательность ядерного оружия, задаются вопросы о необходимости моратория на ядерные испытания. Он выделил ситуацию с Ираном, который развивает свою ядерную программу, и отметил, что подобным желают заняться и некоторые страны — члены НАТО.

17 января Гросси заявил, что ему продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС. Как он сказал, общая ситуация в районе инфраструктурного объекта остается нестабильной.

Ранее стало известно о планах гендиректора МАГАТЭ посетить РФ и Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами