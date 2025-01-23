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Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ далека от завершения

Гросси: безопасность на Запорожской АЭС не улучшается, миссия МАГАТЭ не завершена
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РИА Новости

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) далека от завершения. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, его цитирует ТАСС.

По его словам, инспекторы МАГАТЭ регулярно докладывают о звуках военных действий за пределами станции.

17 января Гросси сообщал, что общая ситуация в районе инфраструктурного объекта остается нестабильной.

Гросси добавил, что на станции «сохраняются проблемы с внешним электроснабжением». При этом руководство ЗАЭС оповестило находящихся на объекте инспекторов международного агентства о завершении ремонта поврежденного стабилизатора напряжения для линии электропередачи 750 кВ.

ЗАЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире.

Ранее стало известно о планах гендиректора МАГАТЭ посетить РФ и Украину.

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