Глава МАГАТЭ планирует приехать в Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в начале февраля посетить Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, в ходе визита Гросси планирует встретиться с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым по теме Запорожской атомной электростанции (АЭС). Как рассказал собеседник РИА Новости, глава МАГАТЭ может посетить Россию в период с 6 по 7 февраля, но даты еще могут измениться.

По словам источника агентства, на Запорожскую АЭС Гросси не поедет.

23 января глава МАГАТЭ заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения. 17 января он заявил, что ему продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС. Как он сказал, общая ситуация в районе инфраструктурного объекта остается нестабильной.

Гросси добавил, что на станции «сохраняются проблемы с внешним электроснабжением». При этом руководство ЗАЭС оповестило находящихся на объекте инспекторов международного агентства о завершении ремонта поврежденного стабилизатора напряжения для линии электропередачи 750 кВ.

Ранее глава МАГАТЭ раскритиковал сомнения Украины в отказе от ядерного оружия.