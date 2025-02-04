В Совфеде объяснили, почему Путин и Трамп до сих пор не встретились

Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что президент США Дональд Трамп понимает, что с Россией не следует говорить на языке силы, а решить все вопросы «с наскоку» не получится». Так в беседе с «Парламентской газетой» он прокомментировал отсутствие контактов Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

«Там, где можно надавить и что-то решить волевыми методами, Трамп действует очень быстро — посмотрите ситуацию с Панамой, Гренландией, даже пошлины для Китая он ввел очень оперативно. А там, где он понимает, что с налета ничего решить не может, начинается напряженная работа — Трамп берет паузу», — указал Джабаров.

Парламентарий напомнил, что Москва уважительно относится к позиции Трампа по выстраиванию отношений, так как он «не хочет ничего крушить и ломать». По его словам, президент США осознает, что Россия – не противник, с которым можно говорить на языке силы.

3 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. До этого он также утверждал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

29 января Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность. По словам Путина, это «очень серьезный вопрос», который должен гарантировать безопасность и Украины, и России «на серьезную, длительную и историческую перспективу».

Ранее в Госдуме увидели позитивную динамику к завершению конфликта на Украине.