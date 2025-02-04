В Госдуме увидели позитивную динамику к завершению конфликта на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что звучащие заявления о необходимости завершения конфликта на Украине указывают на позитивную динамику к его разрешению. Слова депутата приводит «Лента.ру».

Он отметил, что реальных действий на этом направлении пока нет, но разговоров об урегулировании конфликта на Украине достаточно. Парламентарий считает, что первым шагом к миру станет встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Этот разговор не может состояться просто так, без подготовки. Американцы поняли, что за один день решить конфликт невозможно, и усиленно готовятся к разговору. Хочется верить, что завершение конфликта приближается. Мне кажется, что так и есть», — сказал Чепа.

В то же время член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что если Россия остановится на достигнутых рубежах и не будет настаивать на реализации всех целей СВО, то в ближайшие годы начнется кровавая и жестокая война.

Ранее Орбан назвал условие, при котором Украина станет «Афганистаном Евросоюза».