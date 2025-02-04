Власти КНДР поздравили Лукашенко с победой на выборах

Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь», — заявил он.

В своем обращении Ким Чен Ын выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между странами, которое будет базироваться на интересах граждан.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии в понедельник, 3 февраля, утвердила победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Согласно принятому на заседании постановлению ЦИК, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 26 января 2025 года.

Президент России Владимир Путин назвал победу Лукашенко убедительной. Он подчеркнул, что за последнее время Москва и Минск сделали многое для упрочения двусторонних связей, и выразил надежду на продолжение работы в этом направлении.

На Западе сочли выборы «фиктивными» и заявили, что у белорусов «не было выбора». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко назвал «псевдодемократическими» выборы на Западе.