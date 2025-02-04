Лукашенко назвал «псевдодемократическими» выборы на Западе

Белоруссия, в отличие от представителей западных стран, проводит демократические, а не псевдодемократические выборы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе приема доклада генерального прокурора Андрея Шведа, передает агентство БелТА.

«Мы действительно должны не псевдодемократические проводить выборы, как это у наших на Западе бывает: они нас учат, а сами выборы проводят не всегда демократично и не везде, и вообще, наверное, не проводят. Мы же должны это делать очень демократично: это то время, когда народ все решает», — заявил он.

В ходе встречи Лукашенко поинтересовался у прокурора, нужно ли стране проработать вопрос проведения выборов и были ли какие-то нарушения. Кроме того, он выразил благодарность гражданам Белоруссии за поддержку его кандидатуры.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии в понедельник, 3 февраля, утвердила победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Согласно принятому на заседании постановлению ЦИК, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 26 января 2025 года.

Ранее правительство Белоруссии ушло в отставку.