Кошкович: Зеленский должен уйти с поста после слов Келлога о выборах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть свой пост после слов спецпосланника США по Украине Кита Келлога. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Послание, которое Кит Келлог адресовал Киеву, потребовав проведения выборов, очевидно. Зеленский должен уйти», — написал он.

Аналитик выразил уверенность, что новый президент Украины, который сменит нынешнего главу киевского режима, завершит конфликт и подпишет все необходимые для этого документы.

1 февраля Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах. Советник Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал призыв Келлога провести выборы, назвав его «провальным планом» без дополнительных мер против России.

Позже газета Politico писала, что согласование позиций Вашингтона и Москвы по поводу необходимости проведения выборов на Украине вызвало значительное беспокойство в Киеве. Там посчитали, что такое совпадение взглядов свидетельствует о совместном желании президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина отставки Зеленского. Украинские власти уверены, что проведение президентских выборов поставит под угрозу единство страны, отмечается в статье.

Ранее депутат Рады рассказал, почему в США заговорили о выборах на Украине.