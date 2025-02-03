На Западе заявили о беспокойстве Киева близостью позиций РФ и США о выборах на Украине

Politico: Киев беспокоит сближение позиций России и США о выборах на Украине

Украина обеспокоена сближением позиций Москвы и Вашингтона по поводу необходимости проведения выборов в стране. Об этом, ссылаясь на неназванного бывшего члена украинского кабинета министров, сообщает газета Politico.

По словам собеседника издания, согласование позиций в отношении выборов между Соединенными Штатами и Российской Федерацией вызвало значительное беспокойство в Киеве. Там посчитали, что такое совпадение взглядов свидетельствует о совместном желании президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина отставки нынешнего главы Украины Владимира Зеленского.

Украинские власти уверены, что проведение президентских выборов поставит под угрозу единство страны.

3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важным проведение выборов на Украине, чтобы придать легитимности ее руководству.

1 февраля специальный посланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.

Ранее депутат Рады рассказал, почему в США заговорили о выборах на Украине.