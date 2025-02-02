В США больше не желают иметь дел с украинским президентом Владимиром Зеленским, поэтому там хотят проведения выборов на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине — то не для того, чтобы президентом остался Зеленский. Выборы нужны, чтобы с ним больше не иметь дело совсем», — написал парламентарий.

Он добавил, что Зеленскому больше нет смысла «цепляться за власть» через продолжение конфликта с Российской Федерацией.

До этого специальный посланник США по Украине Кит Келлог заявил, что выборы на Украине должны быть проведены к концу этого года.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее экс-полковник СБУ заявил, что Зеленский находится «под колпаком» британских спецслужб.