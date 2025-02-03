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Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта между РФ и Украиной
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Carlos Barria /Reuters

Большой прогресс достигнут в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну», — сказал Трамп журналистам.

Агентство Reuters со ссылкой на российские источники сообщало, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в качестве возможных мест проведения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

3 февраля Трамп заявил, что США запланировали контакты с Россией и Украиной.

До этого он также говорил, что Вашингтон ведет «очень серьезные обсуждения» с Москвой, при этом в Кремле заявляли, что конкретных предложений от команды Трампа не поступало.

Ранее в Германии предложили признать Украину нейтральным государством.

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