Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Большой прогресс достигнут в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну», — сказал Трамп журналистам.
Агентство Reuters со ссылкой на российские источники сообщало, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в качестве возможных мест проведения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
3 февраля Трамп заявил, что США запланировали контакты с Россией и Украиной.
До этого он также говорил, что Вашингтон ведет «очень серьезные обсуждения» с Москвой, при этом в Кремле заявляли, что конкретных предложений от команды Трампа не поступало.
Ранее в Германии предложили признать Украину нейтральным государством.