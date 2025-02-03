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Стало известно, где могут встретиться Путин и Трамп

Reuters: РФ рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ для встречи Путина и Трампа
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Evan Vucci/AP

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в качестве возможных мест проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на «российские источники, осведомленные с ходом переговоров».

По словам собеседников агентства, высокопоставленные российские чиновники за последние недели посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ в рамках подготовки к потенциальным переговорам. Один из источников также сообщил, что в Москве существует определенное противодействие этой идее из-за «тесных военных связей» Вашингтона с этими странами.

Reuters указывает, что и Путин, и Трамп наладили дружеские отношения с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ.

В то же время в материале отмечается, что Москва неоднократно отрицала прямые контакты с США относительно подготовки телефонного разговора между Трампом и Путиным, который будет предшествовать возможной встрече позднее в этом году.

3 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. До этого он также утверждал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

29 января Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность. По словам Путина, это «очень серьезный вопрос», который должен гарантировать безопасность и Украины, и России «на серьезную, длительную и историческую перспективу».

Ранее в Совфеде отвергли план Трампа по урегулированию на Украине.

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