В Германии предложили признать Украину нейтральным государством

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в своей предвыборной программе выдвинула предложение считать Украину нейтральным государством, которое находится вне НАТО и Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС», - говорится в предвыборной программе политической партии.

До этого сопредседатель партии АдГ, кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель заявляла, что Соединенные Штаты Америки вместе с Россией могут завершить конфликт на Украине, Европа не в состоянии это сделать.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, он надеется, что переговоры приведут к договоренностям.

Ранее зампред немецкой партии ХДС рассказал о возможности поставок ракет Taurus Киеву.