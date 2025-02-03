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В Совфеде отвергли план Трампа по урегулированию на Украине

Сенатор Джабаров отверг план Трампа по урегулированию на Украине за 100 дней
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отверг план команды президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине за 100 дней. В своем Telegram-канале он призвал не воспринимать всерьез «вбросы» в западных СМИ касательно даты завершения боевых действий.

«Так называемый «100-дневный план Трампа» никак не учитывает позицию нашей страны, а, напротив, предполагает дальнейшую вооруженную поддержку киевского режима без международного признания конституционных территорий России», — написал Джабаров.

По его словам, позиция президента США станет известна позже. Для России же главное – отстаивать условия, которые озвучил Владимир Путин, а не искать понимания Вашингтона, указал политик.

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что ждать достижения прогресса по Украине можно в ближайшие 100 дней. Он также уточнял, что итоговое решение по судьбе антироссийских американских санкций остается за Трампом.

Ранее профессор предупредил Трампа, чем рискует обернуться конфликт на Украине.

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