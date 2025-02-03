В Совфеде отвергли план Трампа по урегулированию на Украине

Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отверг план команды президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине за 100 дней. В своем Telegram-канале он призвал не воспринимать всерьез «вбросы» в западных СМИ касательно даты завершения боевых действий.
«Так называемый «100-дневный план Трампа» никак не учитывает позицию нашей страны, а, напротив, предполагает дальнейшую вооруженную поддержку киевского режима без международного признания конституционных территорий России», — написал Джабаров.
По его словам, позиция президента США станет известна позже. Для России же главное – отстаивать условия, которые озвучил Владимир Путин, а не искать понимания Вашингтона, указал политик.
До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что ждать достижения прогресса по Украине можно в ближайшие 100 дней. Он также уточнял, что итоговое решение по судьбе антироссийских американских санкций остается за Трампом.
Ранее профессор предупредил Трампа, чем рискует обернуться конфликт на Украине.