ХАМАС может освободить россиянина Труфанова из плена в ближайшее время

Палестинское движение ХАМАС освободит гражданина РФ Александра Труфанова из плена в ближайшее время. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук.

«Труфанов обязательно будет освобожден. <…> Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу», — сказал он.

Кроме того, Марзук заявил, что судьба уроженца Донбасса Максима Харкина будет решаться на втором этапе сделки с Израилем.

3 февраля делегация ХАМАС прибыла с визитом в Москву.

Накануне посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия продолжает усилия по вызволению россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина из сектора Газа.

Всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем.

24 января замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян. В российском ведомстве также отметили необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС высказались о возможности освобождения россиянина Труфанова.