Россия обсуждает с ХАМАС освобождение из плена в Газе Труфанова и Харкина

Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком судьбу удерживаемых в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.

«С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемых в секторе Газа российского гражданина А. Труфанова и уроженца Донбасса М. Харкина», — говорится в заявлении.

В МИД РФ также отметили необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

17 января газета The Times of Israel сообщила, что россиянин Александр Труфанов фигурирует в списке 33 заложников, которых планируется освободить в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заключенного между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

В ноябре сообщалось, что всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и уроженец Донецка Максим Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Палестине оценили роль России в прекращении огня в секторе Газа.