Посол рассказал о работе по вызволению Труфанова и Харкина из сектора Газа

Россия продолжает усилия по вызволению россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Что касается проблемы заложников, захваченных боевиками ХАМАС в октябре 2023 года и до сих пор удерживаемых в Газе, мы ни на один день не прекращали наших усилий по вызволению российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса, мама, брат и дочь которого имеют российское гражданство, Максима Харкина», — сказал дипломат.

Всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем.

24 января замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян. В российском ведомстве также отметили необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС высказались о возможности освобождения россиянина Труфанова.