Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол рассказал о работе по вызволению Труфанова и Харкина из сектора Газа

Посол Викторов: РФ продолжает усилия по вызволению Труфанова и Харкина из Газы
close
МИД РФ

Россия продолжает усилия по вызволению россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Что касается проблемы заложников, захваченных боевиками ХАМАС в октябре 2023 года и до сих пор удерживаемых в Газе, мы ни на один день не прекращали наших усилий по вызволению российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса, мама, брат и дочь которого имеют российское гражданство, Максима Харкина», — сказал дипломат.

Всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем.

24 января замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян. В российском ведомстве также отметили необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС высказались о возможности освобождения россиянина Труфанова.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами