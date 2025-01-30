Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС высказались о возможности освобождения россиянина Труфанова

ХАМАС: гражданин РФ Труфанов может быть освобожден в подходящее время
close
Телеграм-канал IsraelInRussia

Гражданин РФ Александр Труфанов и уроженец Донбасса Максим Харкин, удерживаемые палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, могут быть освобождены «в подходящее время». Об этом заявил советник по СМИ при палестинском движении Тахер ан-Нуну, пишет РИА Новости.

Журналисты попросили представителя ХАМАС рассказать о судьбе мужчин. Но, по его словам, эта информация является частной.

«Сопротивление (ХАМАС. — «Газета.Ru») не предоставляет [такие данные] бесплатно, особенно учитывая то, что ни один из них не был задержан за то, что является россиянином, у них израильское гражданство, и они были задержаны как израильтяне», — подчеркнул Тахер ан-Нуну.

В то же время советник при палестинском движении добавил, что в случае включения Труфанова и Харкина в список на обмен между Израилем и ХАМАС об этом будет объявлено «в подходящее время».

24 января заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил судьбу удерживаемых в секторе Газа россиянина и уроженца Донбасса с заместителем председателя политического бюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. Во время разговора дипломат подтвердил заинтересованность Москвы в приоритетном освобождении Труфанова и Харкина, а также заявил о необходимости четко выполнять соглашение о прекращении огня между палестинским движением и Израилем.

Ранее израильские журналисты сообщили о включении Труфанова в список из 33 заложников, которых ХАМАС планирует освободить из сектора Газа.

Все новости на тему:
Война в Газе
Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами