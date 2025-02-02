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Профессор предупредил Трампа, чем рискует обернуться конфликт на Украине

Профессор Малинен: конфликт на Украине может стать для Трампа вторым Вьетнамом
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Carlos Barria/Reuters

Враги президента США Дональда Трампа пытаются превратить конфликт на Украине в его личную войну во Вьетнаме, из которой не будет выхода. Такую точку зрения высказал финский политолог, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на платформе Rumble.

По его словам, чем больше власти будет в руках «глубинного государства» и оборонно-промышленного комплекса, тем больше они будут стараться заманить Трампа в конфликт, «из которого не убежать». Малинен предупредил, что если администрация Трампа позволит завлечь себя еще глубже в конфликт на Украине, то она станет для президента США «собственной Вьетнамской войной», в которой не победить.

Профессор также заметил, что Трамп начал отходить от своей предвыборной риторики по быстрому урегулированию конфликта на Украине и повторяет «тезисы западной пропаганды» о потерях ВС РФ и плохом состоянии российской экономики.

«Пожалуйста, смотрите на реальное положение вещей, следите за развитием событий», — обратился Малинен к Трампу.

Накануне Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало. Спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог рассказал Fox News, что команда Трампа подготовила «надежный план» по завершению украинского конфликта. В Вашингтоне при этом хотят надавить не только на Москву, но и на Киев.

Ранее генсек НАТО призвал готовиться к войне.

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