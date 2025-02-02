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Генсек НАТО призвал готовиться к войне

Генсек НАТО Рютте призвал Европу повышать расходы на оборону и готовиться к войне
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Mikko Stig/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны повышать расходы на оборону и готовиться к войне, чтобы ее избежать. С соответствующими заявлениями он выступил в интервью газете Bild.

Он призвал Берлин «больше тратить и больше производить» в сфере военной промышленности и обороны. По его словам, этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах в ближайшие месяцы.

«Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны», — заявил Рютте.

До этого американский ведущий Такер Карлсон заявил, что НАТО утратило свою актуальность. Карлсон иронично заметил, что НАТО было создано для сдерживания СССР, однако с тех пор прошло 35 лет. Он подчеркнул, что, несмотря на заявленную цель миротворчества, в центре Европы сейчас идет самая крупная война за последние 80 лет, что ставит под сомнение эффективность НАТО.

Ранее профессор раскрыл планы НАТО по подготовке «Северной войны 2.0» с Россией.

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