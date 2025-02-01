«Надежный план». В США назвали условие сделки Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп должен проявить достаточную выдержку, чтобы заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта на Украине, заявил экс-советник по нацбезопасности страны Джейк Салливан. По его мнению, Владимир Путин уже увидел, что американцы «собираются держаться». Спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог в свою очередь отметил, что Вашингтон хочет надавить не только на Москву, но и на Киев. Какой «надежный план» придумали в США — в материале «Газеты.Ru».

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает реальной возможность сделки с Россией по Украине, если Вашингтон сможет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что «издержки будут расти».

«Вопрос в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы [президент России Владимир] Путин увидел, что мы собираемся держаться, а издержки будут расти. В таком случае я действительно считаю, что возможно заключить сделку», — заявил Салливан в интервью Financial Times.

Ранее Трамп пригрозил ввести новые антироссийские санкции, если не будет достигнуто соглашение о прекращении военных действий. Салливан одобрил такой сценарий, назвав его «хорошим».

План Трампа

Спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог рассказал Fox News, что команда Трампа подготовила «надежный план» по завершению украинского конфликта и уже приступила к переговорам с РФ. В Вашингтоне при этом хотят надавить не только на Москву, но и на Киев.

«Он [Трамп] знает, где надавить, где не давить, но, что еще важнее, он создаст рычаги влияния как для украинцев, так и для россиян. <...> И это предоставляет президенту США рычаг давления, позволяющий завершить [конфликт]», — отметил Келлог.

Спецпосланник уверен, что завершить конфликт возможно «в течение месяцев, а не лет».

«Если мы сможем остановить эту войну, то это будет выгодно всему миру, включая Соединенные Штаты», — заключил он.

Ранее Трамп дал своему спецпосланнику 100 дней, чтобы добиться завершения конфликта. При этом, как писала The Wall Street Journal, «практически никто не верит», что это возможно.

Переговоры уже идут?

Трамп уже подтвердил свое намерение провести переговоры с Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов.

«Мы будем говорить и, возможно, сделаем что-то существенное», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме (цитата по Reuters).

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При этом американский лидер ушел от ответа на вопрос о том, обсуждал ли он уже с Путиным вопросы урегулирования ситуации на Украине.

«Я не хочу этого говорить», — ответил он на вопрос журналистов.

Трамп отметил, что контакты с российскими властями уже идут, но не уточнил, кто из представителей его администрации контактировал с Москвой.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что Вашингтон должен сделать первый шаг ради начала переговоров.

«Мы все ждем, когда что-то произойдет, шаги со стороны США», — сказал парламентарий, добавив, что Москва с 2014 года говорит о своей готовности к переговорам. Более того, власти РФ регулярно это демонстрировали.

«Конечно, американская сторона действовала все время наоборот. Поэтому первые шаги должны быть от американской стороны», — подчеркнул Чепа.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что подвижек с организацией встречи Путина и Трампа нет, но в Москве «фиксируют внимательнейшим образом все публичные сигналы, которые доносятся из Вашингтона».

«Но возобновление прямого диалога на политическом уровне, безусловно, было бы востребовано», — подчеркнул Рябков.

На прошлой неделе Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Трампом, чтобы обсудить вопрос мирного урегулирования и ряд других тем. Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения переживают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог, отметил он.