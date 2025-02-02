Девять стран Латинской Америки, Африки и ЮВА учредили группу в поддержку Палестины

Правительства девяти стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии создали «Гаагскую группу» по поддержке Палестины и ее права на независимость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Боливии.

«Представители правительств Боливии, Белиза, Кубы, Колумбии, Гондураса, Малайзии, Намибии, Сенегала и Южно-Африканской Республики в Гааге учредили «Гаагскую группу»», — говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства Боливии, в Совместной декларации указанные страны подтверждают неизменность своей приверженности международному праву и справедливости.

Среди прочего в документе говорится, что страны поддерживают запросы Международного уголовного суда (МУС), а также выполняют свои обязательства по Римскому статусу в отношении ордеров на арест лиц, которые несут ответственность за ряд международных преступлений. В совместном заявлении указано, что преступления, которые имеются в виду, совершались на оккупированной территории Палестины, ордера на аресты ответственных за это лиц были выданы 21 ноября 2024 года.

Также в заявлении МИД Боливии говорится, что «Гаагская группа» приняла решение о продолжении работы в дальнейшем и принятии эффективных мер с целью окончания израильской оккупации Палестины и устранения препятствий на пути реализации права палестинского народа на самоопределение. В это право входит и создание независимого государства Палестины, заключили во внешнеполитическом ведомстве Боливии.

17 января президент России Владимир Путин заявил, что РФ призывает не ослаблять усилия по полному урегулированию ситуации в Палестине. Российский лидер указал, что работа по урегулированию должна идти в соответствии с общепризнанными международно-правовыми основами, что предусматривает создание независимого палестинского государства, существующего в мире и безопасности с Израилем.

21 ноября МУС выдал ордер на арест главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. В релизе суда говорилось, что инстанция приняла соответствующее решение в связи с совершением политиками преступлений против человечности и военных преступлений. Речь идет о ведении боевых действий на территории сектора Газа.

Ранее в Польше выразили недовольство решением не арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС.