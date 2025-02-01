Приднестровье продолжит переговоры о поставках газа с Россией и Венгрией

Красносельский: ПМР продолжит переговоры о поставках газа с Россией и Венгрией

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что республика продолжает вести переговоры о поставках газа с РФ и Венгрией. Его слова приводит ТАСС.

«Мы будем продолжать работу с коллегами из Венгрии, с российскими коллегами... чтобы газ пошел в Приднестровье уже основательно и надолго», — заявил он.

Красносельский отметил, что уже идут технические и юридические консультации о заключении соглашения.

В субботу, 1 февраля, Красносельский заявил, что в ПМР начнет поступать европейский гуманитарный газ. Он также заявил, что Приднестровье согласно с вариантом помощи с поставками газа, который предложил Евросоюз. Молдавская государственная компания «Энергоком» уже начала закупки газа для передачи Приднестровью.

Накануне Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль. Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.