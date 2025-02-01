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Приднестровье удовлетворено предлагаемым ЕС вариантом помощи

Красносельский: Приднестровье устраивает вариант помощи, предлагаемый ЕС
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Артем Кулекин/РИА Новости

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что республика согласна с вариантом помощи с поставками газа, предложенный Евросоюзом. Его слова приводит ТАСС.

Он выразил благодарность Еврокомиссии и тем должностным лицам, «кто не остался в стороне и готов помочь приднестровскому народу в преодолении энергетического кризиса».

По его словам, после заявления премьер-министра Молдавии Дорина Речана «стало понятно, что и куда будет поставляться».

«Нас это вполне устраивает», — заявил он.

До этого Красносельский заявил, что в Приднестровскую Молдавскую Республику начнет поступать европейский гуманитарный газ. Он выразил признательность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ее коллегам за содействие и оперативность. Также стало известно, что молдавская государственная компания «Энергоком» начала закупки газа для передачи ПМР.

Накануне Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль. Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.

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