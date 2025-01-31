Молдавия и Приднестровье согласовали поставки газа

Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Закупкой будет заниматься Energocom, после чего газ будет поступать через Молдавию на левый берег Днестра. Кишинев же на свою часть гранта закупит газ для своего пользования.

Сообщается также, что с 11 февраля Приднестровье намерено воспользоваться гуманитарной помощью из России. Речь идет о финансировании закупки газа у одного из венгерских трейдеров.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Недавно глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что на территории республики нет возможности построить газовые хранилища.

Ранее в Приднестровье заявили о шоковом состоянии экономики.