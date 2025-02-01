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Молдавская госкомпания начала закупки газа для Приднестровья

Молдавская госкомпания «Энергоком» начала закупать газ для Приднестровья
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moldovagaz/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Молдавская государственная компания «Энергоком» начала закупки газа для передачи Приднестровью, Об этом говорится в заявлении компании на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Энергоком» начала закупки газа для приднестровского региона в соответствии с положением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 1 февраля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что компания будет закупать на биржах в Европе газ в объемах не более 3 млн куб. м в сутки и передавать его Приднестровью.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Молдавия предлагала Приднестровью покупать европейский газ по рыночным ценам. По оценке молдавского министра экономики, закупаемого для Приднестровья на европейских биржах топлива было бы достаточно исключительно для внутреннего потребления региона, но не для выработки электроэнергии.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.

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