ЕС направит газ в Приднестровье

В непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) начнет поступать европейский гуманитарный газ. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский в Telegram-канале.

Он выразил признательность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ее коллегам за содействие и оперативность.

Красносельский добавил, что в республике обсуждаются технические моменты по получению газа.

До этого сообщалось, что компания «Молдовагаз» поставила первую партию газа в Приднестровье для поддержки работы газопровода.

Накануне Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Закупкой будет заниматься Energocom, после чего газ будет поступать через Молдавию на левый берег Днестра. Кишинев же на свою часть гранта закупит газ для своего пользования.

Сообщается также, что с 11 февраля Приднестровье намерено воспользоваться гуманитарной помощью из России. Речь идет о финансировании закупки газа у одного из венгерских трейдеров.

Ранее в Приднестровье заявили о шоковом состоянии экономики.