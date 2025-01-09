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В Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье

Песков: ситуация в Приднестровье действительно кризисная
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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что ситуация с энергообеспечением в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) действительно кризисная.

На вопрос журналиста, были ли какие-то контакты между властями ПМР и РФ с начала 2025 года, и видят ли в Москве возможность поддержать Приднестровье с учетом того, что там проживают свыше двухсот тысяч российских граждан, Песков заявил, что Россия в течение многих лет обеспечивала Приднестровье газом.

«Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. И сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии в Приднестровье этой возможности лишились. Ситуация действительно кризисная», — отметил Песков.

До этого глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские миротворцы обеспечиваются должным образом на фоне энергетического кризиса.

Ранее в Приднестровье заявили, что запасов газа хватит только на 24 дня.

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