Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия запрета БАПОР

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил глубокую обеспокоенность решением о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Своим мнением он поделился в соцсети X (ранее Twitter).

Он отметил, что агентство является незаменимым для палестинского народа на протяжении последних десятилетий.

«Решение израильского парламента о запрете БАПОР заниматься деятельностью по спасению жизней и охране здоровья миллионов палестинцев будет иметь разрушительные последствия», — высказался глава ВОЗ в связи с запретом властей еврейского государства на работу БАПОР на территории Израиля.

Гебрейесус добавил, что новый закон противоречит обязательствам, взятым на себя Израилем, и представляет угрозу жизни и здоровью всех тех, кто зависит от услуг БАПОР.

До этого сообщалось, что депутаты кнессета 92 голосами против 10 одобрили окончательное голосование по двум законопроектам, направленным на блокировку деятельности БАПОР на находящейся под контролем Израиля территории.

Ранее МИД Бельгии осудил запрет БАПОР в Израиле.