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Небензя призвал Вашингтон заставить Израиль отменить запрет на деятельность БАПОР

Небензя: США должны заставить Израиль отменить запрет на деятельность БАПОР
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MFA Russia/Global Look Press

Соединенные Штаты должны оказать давление на Израиль в вопросе отмены запрета деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Израиль не посмел бы столь бесцеремонно бросать вызов международному сообществу и нарушать международное право, если бы не чувствовал абсолютную и безусловную военную и экономическую поддержку Вашингтона. Он указал, что США на протяжении всего времени после обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года поставляли еврейскому государству оружие и не пропускали никаких решений Совета Безопасности ООН, которые помешали бы Израилю осуществлять свои планы в секторе Газа.

Небензя призвал власти США одуматься и оказать необходимое давление на Израиль, чтобы избежать еще больших страданий мирных жителей Палестины.

25 января сообщалось, что власти Израиля приказали БАПОР до 30 января покинуть Иерусалим.

Ранее глава ВОЗ предрек разрушительные последствия запрета БАПОР.

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