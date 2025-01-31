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В Сирии задержали двоюродного брата Асада

Syria TV: новые власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
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РИА Новости

Новые власти Сирии задержали двоюродного брата бывшего президента Башара Асада Атефа Наджиба. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

«Наджиб считается одним из тех, кто причастен к совершению преступлений против сирийского народа, и этот шаг осуществляется в рамках усилий властей по привлечению к ответственности лиц, причастных к нарушениям против сирийского народа, и по укреплению безопасности и стабильности в регионе», — сказал директор Управления общественной безопасности провинции Латакия подполковник Мустафа Кнефати.

Наджиба арестовали в Латакии. В материале отмечается, что при Асаде он занимал пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа на юге Сирии.

В ноябре прошлого года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску.

В декабре оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее Reuters сообщило, что новые власти Сирии потребовали от РФ выдать Асада.

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